З турботою про користувача: поповнення карт Альфа-Банку у терміналах EasyPay без комісії

EasyPay – найбільша мережа платіжних терміналів України та Альфа-Банк Україна разом запускають послугу миттєвого поповнення карток банку у терміналах EasyPay без комісії.

З грудня 2019 року, власники платіжних карток Альфа-Банку можуть поповнити свій картковий рахунок в будь-якому з 13 тис. терміналів мережі без додаткових витрат. Також, карти Альфа-Банку можна поповнити без комісії за допомогою віртуальної карти EasyPay та в системі онлайн-платежів EasyPay.

Враховуючи, що термінали EasyPay є майже в усіх, навіть невеликих містах України, більше мільйона користувачів Альфа-Банку зможуть легко та без турбот поповнити свої картки. Для поповнення достатньо обрати опцію «Альфа-Банк» у терміналі, ввести номер картки та поповнити рахунок готівкою – кошти будуть доступні вже за декілька секунд.

«Завдяки партнерству EasyPay и Альфа-Банк Україна, кількість місць, де можна поповнити картки банку готівкою було збільшено у 10 разів, порівняно з кількістю банківських терміналів, депозитних банкоматів та кас. Це дуже зручно – клієнту не треба підлаштовуватися під графік роботи відділень або шукати банківський термінал. Термінали EasyPay розташовані максимально зручно – у магазинах, мережах супермаркетів, метро та ін. – людина завжди, а головне, в будь-який час, може поповнити свою картку готівкою. Прогнозую, що послуга миттєвого поповнення банківської картки буде дуже популярною. Ми постійно працюємо над масштабуванням мережі терміналів, підключаємо нових партнерів та збільшуємо перелік сервісів – аби користувач міг вирішити свої платіжні задачі використовуючи єдину екосистему EasyPay», - коментує Олексій Авраменко, CEO EasyPay.

Мапа терміналів EasyPay: https://map.easypay.ua:8465/

EasyPay - партнер інтернет-магазинів з отримання платежів, партнер банків з поповнення карток готівкою

Альфа-Банк Україна – великий український банк з міжнародним капіталом, входить у приватну інвестиційну холдингову компанію ABH Holdings S.A. з головним офісом у Люксембурзі. Є одним з лідерів фінансового ринку за кількістю випущених дебетових і кредитних карт.