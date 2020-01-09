Невикористані квитки на залізниці: у суді оскаржують умови повернення коштів

В Окружному адміністративному суді міста Києва оскаржують умови повернення коштів за невикористані квитки на проїзд залізничним транспортом.

Про це інформує пресслужба суду.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов до Міністерства інфраструктури України. Позивач оскаржує Правила перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України в частині, що стосується умов повернення платежів за невикористані проїзні документи”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, позивач не згодний із положеннями про те, що при відмові пасажира від поїздки з особистих причин в термін менше ніж за 9 годин до відправлення поїзда, виплачується повна вартість квитка, а вартість плацкарти не виплачується, а якщо відмова відбулась після відправлення поїзда (але не більше ніж через годину після його відправлення), виплачується 10 % вартості квитка і плацкарти.

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На думку позивача, оскаржувані положення викладені таким чином, що перевізник застосовує до споживача непропорційно велику суму компенсації за відмову від поїздки.

Так, позивач просить суд визнати протиправними та нечинними вказані положення правил, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 27 грудня 2006 року №1196.

Вирішується питання про відкриття провадження в адміністративній справі.