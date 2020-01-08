Україна і Японія погодили ветсертифікат на експорт яєць

Компетентні органи України і Японії погодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту свіжих яєць з України.

Відповідну інформацію оприлюднено на сайті Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів.

"До уваги суб’єктів господарювання, які експортують чи збираються експортувати з України яйця, призначені для споживання людиною. Компетентні органи України та Японії погодили міжнародний ветеринарний сертифікат для експорту свіжих яєць, призначених для споживання людиною з України до Японії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, протягом січня-листопада 2019 року Україна експортувала яєць на $104,3 млн, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загалом було експортовано 129 тис. тонн яєць – на 32% більше, ніж за 11 місяців попереднього року. Основними покупцями українських яєць стали ОАЕ (майже $24 млн, 25,5%), Ірак ($13,3 млн, 14%) та Віргінські острови ($9,6 млн, 10,2%).

Детальніше ознайомитися з сертифікатом можна на офіційному сайті Держспоживслужби у розділі «Міжнародне співробітництво», рубрика «Сертифікати на експорт з України».