Порт "Южний" минулоріч опрацював рекордну кількість вантажу

Морський торговельний порт "Южний" за 2019 рік опрацював 15 млн 153 тис.тонн вантажів - більше, ніж у будь-який із попередніх років своєї роботи, і на 23% перевершив результат 2018 року.

Про це повідомляє у Facebook пресслужба підприємства.

"За 2019 рік колектив ДП «МТП «Южний» опрацював 15 мільйонів 153 тисячі тонн вантажів, досягнувши найвищого показника за 41-річну історію роботи підприємства. Рекордна цифра перевищує планову на 29,7 % (+ 3 млн 478 тис. тонн) та на 23 % більша (+2 млн 841 тис. тонн) за минулорічну", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у порту, 65,3% від загального обсягу перевалки склав експорт залізорудної сировини (ЗРС), металопродукції, зернобобових вантажів та продуктів їх перероблення, 16,2 % - імпорт коксівного та енергетичного вугілля і мінеральних добрив, інші 18,5 % - транзит та каботаж. За 2019 рік у порту «Южний» опрацьовано 243 судна та 216 тис. 310 напіввагонів.

Зростання вантажообігу порівняно з 2018 роком тут значною мірою пов'язують зі збільшенням перевалки (+ 14,7%) експортних вантажів – близько 9,9 млн тонн. Зокрема, підприємство опрацювало майже на чверть більшу кількість суден із рудою – 8,9 млн тонн.

Стабільними залишилися показники з обробки імпортного палива та мінеральних добрив: у 2019 році через порт «Южний» пройшло 2,4 млн тонн ввезених вантажів. На 145% збільшився транзит, він склав 2,8 млн тонн.

Протягом року на підприємстві було опрацьовано 243 судна (+ 14,6 %), 108 з них – типу Capesize (великотоннажний флот дедвейтом понад 175 тис. тонн).

ДП «МТП Южний» входить до складу заснованого у 1978 році морського порту "Південний", який спеціалізується на перевантаженні хімічних вантажів і добрив, навалювальних, наливних і генеральних вантажів. Порт розташований у м.Южне Одеської області, в акваторії Малого Аджалицького лиману Чорного моря. Державне підприємство «МТП Южний» спеціалізується на опрацюванні вантажів ЗРС, окатишів, вугілля, мінерально-будівельних матеріалів тощо.