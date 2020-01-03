У Запоріжжі планують відновити випуск автомобілів Lada

В Україні планують відновити виробництво автомобілів Lada. Тестову їх партію випустили на запорізькому заводі корпорації Укравто. Російські авто можуть повернутись на український ринок як бренд Groupe Renault.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив речник Корпорації Укравто Дмитро Скляренко.

"На даний момент на заводі (ЗАЗ - ред.) йде процес аудиту автомобільного виробництва потенційними партнерами, одними з яких є Groupe Renault, що передбачає випуск тестових партій автомобілів. Важливо розуміти, що, з січня 2017 Lada є брендом Groupe Renault, французького виробника, представленого в 135 країнах", - зазначив Скляренко.

За його словами, наразі говорити про обсяги виробництва зарано. Більше того, розкрити деталі співпраці з Renault можна буде лише після завершення всіх необхідних процедур підготовки та висновків аудиту.

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Виробництво легкових автомобілів у Запоріжжі було заморожено з 2018 року. За словами речника Корпорації Укравто (до складу якої входить ЗАЗ), запорізький завод спільно з материнською компанією шукає партнера для відновлення автомобільного виробництва.

"Вже багато років йдуть переговори з різними виробниками. В існуючій нестабільній ситуації прийти до якихось фінальних домовленостей поки не вдалося", - прокоментував Скляренко.

Як раніше повідомлялось, згідно з даними Асоціації автовиробників України за 11 місяців 2019 року на ЗАЗ було випущено лише 15 комерційних авто та 64 автобуси.

У грудні стало відомо про те, що керівництво Запорізького автомобілебудівного заводу веде переговори з німецькою компанією, що спеціалізується на виробництві автомобільних компонентів. Проєкт перебуває в стадії обговорення та опрацювання.