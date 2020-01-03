У Запоріжжі планують відновити випуск автомобілів Lada
Про це кореспондентові Укрінформу повідомив речник Корпорації Укравто Дмитро Скляренко.
"На даний момент на заводі (ЗАЗ - ред.) йде процес аудиту автомобільного виробництва потенційними партнерами, одними з яких є Groupe Renault, що передбачає випуск тестових партій автомобілів. Важливо розуміти, що, з січня 2017 Lada є брендом Groupe Renault, французького виробника, представленого в 135 країнах", - зазначив Скляренко.
За його словами, наразі говорити про обсяги виробництва зарано. Більше того, розкрити деталі співпраці з Renault можна буде лише після завершення всіх необхідних процедур підготовки та висновків аудиту.
Виробництво легкових автомобілів у Запоріжжі було заморожено з 2018 року. За словами речника Корпорації Укравто (до складу якої входить ЗАЗ), запорізький завод спільно з материнською компанією шукає партнера для відновлення автомобільного виробництва.
"Вже багато років йдуть переговори з різними виробниками. В існуючій нестабільній ситуації прийти до якихось фінальних домовленостей поки не вдалося", - прокоментував Скляренко.
Як раніше повідомлялось, згідно з даними Асоціації автовиробників України за 11 місяців 2019 року на ЗАЗ було випущено лише 15 комерційних авто та 64 автобуси.
У грудні стало відомо про те, що керівництво Запорізького автомобілебудівного заводу веде переговори з німецькою компанією, що спеціалізується на виробництві автомобільних компонентів. Проєкт перебуває в стадії обговорення та опрацювання.