ЗАЗ веде переговори про співпрацю з німецькою компанією

Керівництво Запорізького автомобілебудівного заводу веде переговори з німецькою компанією, що спеціалізується на виробництві автомобільних компонентів.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив речник Корпорації УкрАВТО Дмитро Скляренко.

«Наразі «ЗАЗ» перебуває у переговорному процесі з однією з найбільших німецьких компаній, що спеціалізуються на виробництві автомобільних компонентів, про можливість налагодження випуску запасних частин на Запорізькому автомобілебудівному заводі», - прокоментував Скляренко.

Назва німецької компанії поки що не розкривається. В УкрАВТО пояснюють це тим, що наразі цей проект перебуває в стадії обговорення та опрацювання.

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Раніше повідомлялося, що ЗАЗ припинив випуск легкових автомобілів і зараз випускає тільки автобуси. У листопаді поточного року завод випустив 5 автобусів (це на 37,5% менше, ніж у жовтні). Водночас за 11 місяців 2019 року випущено 64 автобуси (проти 34 за січень - листопад 2018 року).