ЗАЗ веде переговори про співпрацю з німецькою компанією
Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомив речник Корпорації УкрАВТО Дмитро Скляренко.
«Наразі «ЗАЗ» перебуває у переговорному процесі з однією з найбільших німецьких компаній, що спеціалізуються на виробництві автомобільних компонентів, про можливість налагодження випуску запасних частин на Запорізькому автомобілебудівному заводі», - прокоментував Скляренко.
Назва німецької компанії поки що не розкривається. В УкрАВТО пояснюють це тим, що наразі цей проект перебуває в стадії обговорення та опрацювання.
Раніше повідомлялося, що ЗАЗ припинив випуск легкових автомобілів і зараз випускає тільки автобуси. У листопаді поточного року завод випустив 5 автобусів (це на 37,5% менше, ніж у жовтні). Водночас за 11 місяців 2019 року випущено 64 автобуси (проти 34 за січень - листопад 2018 року).