Річку Прип'ять поглиблять для відновлення міжнародного водного шляху - Криклій

На українській ділянці річки Прип'ять буде здійснено днопоглиблення для відновлення міжнародного водного шляху Е-40.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляється на сайті міністерства.

"Філією Днопоглиблювальний флот ДП «АМПУ» укладено угоду на проведення днопоглиблювальних робіт для забезпечення гарантованих габаритів суднового ходу на українській ділянці р. Прип'ять протяжністю 64,5 км", - сказав Криклій.

Міністр зазначив, що роботи на Прип'яті у 2020 р. будуть проходити відповідно до Дорожньої карти поліпшення судноплавства на річках Дніпро і Прип'ять. Роботи виконає підрядник ТОВ «СОБІ», яке стало переможцем аукціону в рамках відкритих торгів в електронній системі публічних закупівель Prozorro, запропонувавши найнижчу цінову пропозицію.

У Мінінфраструктури деталізували, що загальний об’єм ремонтного черпання складає 100 тис. кубометрів грунту. Результатом робіт буде забезпечення гарантованих габаритів суднового ходу (глибина – 1,6 м; ширина – 35 м.; радіус заокруглення – 300 м) на українському відрізку річки Прип’ять загальною протяжністю 64,5 км. Вартість робіт за договором становить майже 9,9 млн грн без ПДВ. Усі роботи проводитимуться з обов’язковим дотриманням вимог екологічної безпеки.

Мінінфратруктури нагадує, що у 2019 році спеціалізована філія «Днопоглиблювальний флот» вперше за останні шість років здійснила днопоглиблення на каскаді водосховищ Дніпра в обсязі майже 800 тис. м куб.

Міжнародний водний шлях Е-40 довжиною 2352,8 км входить до Переліку внутрішніх водних шляхів міжнародного значення, затвердженого Європейською угодою про найважливіші внутрішні водні шляхи міжнародного значення, до якої Україна приєдналась у 2009 році.

Водний шлях Е-40 проходить через територію Польщі, Білорусі та України і простягається від Балтійського до Чорного моря за наступним маршрутом: Гданськ (Польща) - Херсон (Україна) через ріки Вісла - Буг - Мухавець -Дніпровсько-Бузький канал - Піна - Прип’ять - Дніпро.