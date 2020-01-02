У аеропорту "Харків" відкриються нові рейси до Будапешта, Бургаса та Іракліона

В міжнародному аеропорту "Харків" у 2020 році відкриються нові рейси за напрямками Будапешт, Бургас та Іракліон.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла маркетинг-менеджер аеропорту Аліна Печериця.

"Вже з 16 січня авіакомпанія Ryanair розпочне вильоти до Будапешта два рази на тиждень - у четвер та неділю. Вартість - від 452 грн. З 1 червня авіакомпанія Wizz Air також почне літати до Будапешта, вильоти по понеділках та п’ятницях, вартість - від 289 грн. З 28 травня авіакомпанія Ellinair (туроператор Mouzenidis Travel) почне здійснювати польоти до грецького Іракліона кожні 10 діб, понеділок/четвер. Вартість треба уточнювати у туроператора. З 2 червня авіакомпанія SkyUp Airlines здійснюватиме рейси кожного вівторка до болгарського Бургаса вартістю 1594 грн", - розповіла Печериця.

За її словами, вказана вартість - в один бік, без багажу.

Як повідомляв Укрінформ, 2 жовтня 2019 року аеропорт "Харків" вперше у своїй історії прийняв мільйонного пасажира: 15-річний Даніель Червоний прилетів з батьками рейсом "Стамбул - Харків" авіакомпанії Turkish Airlines. Біля трапу мільйонного пасажира зустріла команда аеропорту і авіакомпанії з квітами і подарунками. Родина Даніеля також отримала від Turkish Airlines сертифікат на безкоштовні квитки для трьох осіб з будь-якого напрямку в обидві сторони, а від аеропорту - право на безкоштовне обслуговування у VIP-терміналі, а також сертифікат на 50 тис. грн.

Як зазначив гендиректор компанії-оператора аеропорту "Нью Системс АМ" Володимир Васильченко, 10 років тому, у 2009 році, коли в аеропорту функціонував тільки старий термінал, пасажиропотік становив менше 200 тис. осіб на рік.

Всього у 2019 році послугами аеропорту скористалися 1,34 мільйона чоловік. Це майже на 40% більше, ніж у 2018 році. Найбільше літали у Київ, Стамбул, Шарм-ель-Шейх, Анталія, Варшава, Відень, Тель-Авів, Гданськ, Вроцлав і Дортмунд.

У минулому році відкрилася низка прямих рейсів. З Харкова стало можливо летіти до Баку, Вільнюса, Кракова, Львова, Мілана, Одеси, Парижа, Познані, Праги, Рима і Шарджі.

Аеропорт почав співпрацю з трьома новими авіакомпаніями - Ryanair, Buta Airways і Ernest Airlines.