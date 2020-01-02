Герус розповів, з яким навантаженням працює Бурштинська ТЕС

На Бурштинській теплоелектростанції працює 7 енергоблоків, які в основному працюють на експорт в Угорщину - наразі це найбільша діюча ТЕС в Україні.

Про це написав голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус у Facebook.

“Вимушений простій” - це коли ніякого простою немає, коли і надалі, як і раніше, на Бурштинській ТЕС працює 7 енергоблоків, які в основному працюють на експорт в Угорщину. На сьогодні це найбільша працююча ТЕС в Україні”, - написав Герус.

Він нагадав, що місяць тому “ДТЕК Західенерго” заявила про вимушену зупинку Бурштинської ТЕС (Івано-Франківська область).

“Нібито через “імпорт електричної енергії із РФ та Білорусі”, що само по собі абсурдно, бо Бурштинська ТЕС знаходиться у Бурштинському енергоострові, куди е/е із РФ та Білорусі не може потрапити навіть теоретично. Подібна ситуація і на Добротвірській ТЕС (Львівська область). Там також “вимушений простій”, хоча як і раніше працює 2 блоки на експорт у Польщу”, - заявив голова комітету.

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Як повідомляв Укрінформ, в 20-х числах листопада 2019 року ДТЕК заявила про простій частини Бурштинської ТЕС як єдину можливість для запобігання повного припинення діяльності ТЕС. Відтак працівників Бурштинської ТЕС перевели на 4-денний робочий тиждень. Така ж ситуація наприкінці листопада склалася і на Придніпровській ТЕС.

ДТЕК — найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Група розвиває бізнес з видобутку природного газу і вугілля, відновлюваної та теплової генерації електроенергії, розподілу електроенергії електромережами, постачання електроенергії клієнтам, впровадження енергоефективних рішень, зарядки електромобілів. Бурштинська ТЕС входить до складу ПАТ “ДТЕК Західенерго”.