Акцизи на спирт і пальне: Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу
Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.
"27 грудня 2019 року Закон направлено на підпис Президенту. 27 грудня 2019 року повернуто з підписом від Президента", - зазначається у картці відповідного законопроєкту.
Як повідомляв Укрінформ, Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку" парламент 18 грудня ухвалив у другому читанні та в цілому.
Згідно з пояснювальною запискою, метою закону є удосконалення роботи системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРПСЕ) та спрощення умов ліцензування для суб’єктів господарювання.
Законом, зокрема:
переглянуто терміни та порядок застосування штрафних санкцій за порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах;
визначено випадки, у яких складаються зведені акцизні накладні, та змінено термін для їх реєстрації до 15 календарних днів.
Також надано можливість підприємствам роздрібної торгівлі самостійно обирати складати спосіб складання акцизних накладних у разі відпуску через колонки (щоденну чи зведену), скасовано вимогу щодо облаштування рівнемірами-лічильниками резервуарів на виробництво пального при очищенні коксового газу.
Для промислових споживачів подовжено термін подання довідки форми 2 до 15 календарних днів; уточнено кількість та види ознак для акцизних накладних для полегшення обліку та систематизації використаних обсягів пального.
Крім того, законом передбачено можливість оформлення векселя для авіаційних бензинів з терміном погашення до 270 днів.