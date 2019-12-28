Акцизи на спирт і пальне: Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку".

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

"27 грудня 2019 року Закон направлено на підпис Президенту. 27 грудня 2019 року повернуто з підписом від Президента", - зазначається у картці відповідного законопроєкту.

Як повідомляв Укрінформ, Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування акцизного податку" парламент 18 грудня ухвалив у другому читанні та в цілому.

Згідно з пояснювальною запискою, метою закону є удосконалення роботи системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРПСЕ) та спрощення умов ліцензування для суб’єктів господарювання.

Законом, зокрема:

переглянуто терміни та порядок застосування штрафних санкцій за порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах;

визначено випадки, у яких складаються зведені акцизні накладні, та змінено термін для їх реєстрації до 15 календарних днів.

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Також надано можливість підприємствам роздрібної торгівлі самостійно обирати складати спосіб складання акцизних накладних у разі відпуску через колонки (щоденну чи зведену), скасовано вимогу щодо облаштування рівнемірами-лічильниками резервуарів на виробництво пального при очищенні коксового газу.

Для промислових споживачів подовжено термін подання довідки форми 2 до 15 календарних днів; уточнено кількість та види ознак для акцизних накладних для полегшення обліку та систематизації використаних обсягів пального.

Крім того, законом передбачено можливість оформлення векселя для авіаційних бензинів з терміном погашення до 270 днів.