Мінімальна зарплата з 1 січня зросла до 4723 гривень

В Україні з 1 січня мінімальна заробітня плата зросте на 550 гривень до 4723 гривень.

Це закріплено в Державному бюджеті на 2020 рік.

Мінімальна зарплата у держбюджеті-2020 закладена на рівні 4723 гривні.

Також, у 2020 році пропонується встановити прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі: з 1 січня 2020 року — 2027 грн, з 1 липня — 2118 грн, з 1 грудня — 2189 грн. Для дітей віком до 6 років: з 1 січня 2020 року — 1779 грн, з 1 липня — 1859 грн, з 1 грудня — 1921 грн. Для дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2020 року — 2218 грн, з 1 липня — 2318 грн, з 1 грудня — 2395 грн.

Як повідомляв Укрінформ, в проєкті держбюджету на 2019 рік передбачена мінімальна заробітна плата у 4173 грн.