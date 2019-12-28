Суд підтвердив, що ексдиректора Енергосталі звільнили законно

Київський районний суд міста Харкова захистив рішення держави щодо призначення нового керівника державного підприємства “Енергосталь” Василя Балабая.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки з посиланням на Рішення суду.

“Важливо, що суд став на сторону держави у справі про скандальне самопризначення раніше звільненого мною екс-директора ДП “Енергосталь” Сталінського. Суд із другої спроби, все ж таки, дав можливість призначити нове керівництво на це стратегічне підприємство”, - наголосив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

Він зауважив, що окрім самовільного поновлення, що вже є предметом окремого кримінального провадження, колишній очільник підприємства приховав заборгованість по виплаті зарплати робітникам на 30 млн гривень та здавав в оренду площі підприємства за заниженими цінами.

“Ми будемо й надалі змінювати керівників держпідприємств, які виявляються корумпованими та неефективними. По кожній справі маємо намір розбиратися окремо, щоб розвивати важливі для країни підприємства. Ми готові приймати та захищати всі справедливі рішення для подолання корупції в країні”, - прокоментував подальшу політику щодо керівників державних підприємств Тимофій Милованов.

Окрім того, міністерство буде прискіпливо вивчати можливі порушення до яких, окрім керівників цих підприємств, причетні треті сторони та вживатиме всіх можливих заходів для притягнення їх до відповідальності.

“Ми не толеруватимемо ситуацію, коли посадові особи замість того, аби працювати на свою країну, вдаються до змов та покривають один одного”, - сказав міністр.

У грудні 2019 року звільнений попередній директор ДП “Енергосталь” Дмитро Сталінський без погодження та будь-якого інформування міністерства, самовільно вийшов на роботу, “поновившись” через заочне рішення суду і без наказу Мінекономіки незаконно повернувся на підприємство.

При цьому новий очільник, призначений Мінекономіки Балабай виявив скриту заборгованість по зарплаті робітникам на 30 млн гривень, а також факти здачі в оренду площ підприємства за зниженими цінами.