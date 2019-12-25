Милованов — про викриття корупційної схеми на Артемсолі: Уже є чотири кандидати на в.о.

Державне підприємство "Артемсіль", де викрили злочинну схему вимагання 800 тисяч гривень службовими особами і працівниками правоохоронних органів, є досить проблемним.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook.

"Артемсіль є великим проблемним підприємством. Воно пройшло в підпорядкування Мінекономіки від МінАПК. Публічно та приватно є дуже багато нарікань на схеми-прокладки при продажі товару. Це вже давно під увагою Мінекономіки. Ми готуємо кадрові рішення. На сьогодні є чотири кандидати на в.о. Остаточно ми визначимось найближчим часом. Мінекономіки має той самий підхід до всіх проблемних підприємств. Призначається в.о., заводиться нова команда та аудит, відкривається конкурс на керівництво", - зазначив Милованов.

Як повідомляв Укрінформ, слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у місті Києві викрили злочинну схему вимагання 800 тис. грн неправомірної вигоди службовими особами держпідприємства стратегічного значення "Артемсіль" і працівниками правоохоронних органів.

Серед учасників схеми встановлено – заступника начальника управління головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, заступника начальника одного з відділів Управління Служби безпеки України в Запорізькій області, а також деяких службових осіб держпідприємства стратегічного значення "Артемсіль".