Запорізьку ТЕС виведуть у режим простою

З 1 січня 2020 року частина персоналу Запорізької ТЕС буде виведена в режим простою через несприятливу екологічну ситуацію на ринку електроенергії.

Про це журналістам повідомили у прес-службі компанії ДТЕК.

«З 1 січня ДТЕК Енерго змушена вивести в простій і частину персоналу Запорізької ТЕС. Причина - несприятлива ситуація на ринку електроенергії. ТЕС продовжують працювати мінімальним складом. Частковий простій персоналу не вплине на енерго- і теплопостачання регіонів. Зараз на ринку електроенергії діють умови, за яких вітчизняна генерація змушена працювати собі на збитки. Це пов'язано з імпортом електроенергії і низькими прайс-кепами - штучним обмеженням ціни, встановленим в ринку електроенергії», - йдеться в повідомленні.

У листопаді НЕК «Укренерго» перевело всі ТЕС ДТЕК Енерго на роботу нижче мінімального складу обладнання. Тобто, на кожній станції в роботі знаходиться по одному блоку або корпусу.

У роботі на Запорізькій ТЕС залишається 1 блок із 4 пиловугільних. Станція готова включати додаткові блоки, якщо в цьому буде необхідність і надходитимуть заявки системного оператора.

Згідно з трудовим законодавством, за всіма співробітниками, виведеними в простій, зберігається 2/3 окладу і трудовий стаж.

ВП "Запорізька ТЕС" є одним з найбільших в Україні підприємств, що виробляють електроенергію. Станція забезпечує електроенергією південні області країни.

Як повідомлялося, в 20-х числах листопада нинішнього року ДТЕК заявила про простій частини Бурштинської ТЕС, а також Придніпровської ТЕС.