НБУ вводить новий норматив довгострокової ліквідності для банків

Національний банк України із 3 лютого 2020 року запроваджує новий норматив довгострокової ліквідності для банків - коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR).

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Для підтримки фінансової стабільності та підвищення стійкості банківської системи Правління НБУ ухвалило новий пруденційний норматив для українських банків - коефіцієнт чистого стабільного фінансування або NSFR (англ. Net Stable Funding Ratio)", - йдеться в повідомленні.

Головна мета NSFR - сприяти зниженню одного з системних ризиків для фінансової стабільності, пов’язаного з короткою строковістю фондування банків, збалансувати активи та пасиви банків за строками погашення, створити стимули для банків залучати депозити на довгострокові строки та зменшити залежність від короткострокового фінансування. Запровадження коефіцієнта NSFR є наступним важливим кроком у гармонізації вимог до ліквідності українських банків з нормами законодавства ЄС та рекомендаціями Базельського комітету після запровадження коефіцієнта покриття ліквідністю (LCR) та нових стандартів організації системи управління ризиками в банках України, включаючи ризик ліквідності. NSFR визначає мінімальний рівень ліквідності банку на горизонті один рік та розраховується як співвідношення обсягу наявного стабільного фінансування до обсягу необхідного стабільного фінансування.

Банки повинні будуть дотримуватися нормативу NSFR в цілому за всіма валютами, а також забезпечувати постійний розрахунок та моніторинг NSFR окремо в національній валюті та групі іноземних валют. Новий норматив NSFR упроваджено постановою Правління НБУ від 24 грудня 2019 року №158 "Про запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)" та рішенням Правління НБУ №1001-рш "Про схвалення Методики розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR)". Вони набувають чинності з 3 лютого 2020 року.

Як відомо, NSFR - один із двох коефіцієнтів ліквідності, розроблених Базельським комітетом з банківського нагляду у відповідь на глобальну фінансову кризу 2007 - 2008 років. Розроблення та впровадження NSFR в Україні відбувалися в межах робочої групи, створеної у вересні 2016 року, до складу якої увійшли фахівці профільних підрозділів Національного банку та банків України. Для вивчення міжнародного досвіду імплементації нормативу проведено консультації з експертами Світового банку, Європейського органу банківського нагляду (ЕBA), центробанків інших країн.