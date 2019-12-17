НБУ нарахував 11 банків, яким потрібна докапіталізація

Серед банків, які проходили стрес-тестування, докапіталізації потребують 11 банків за базовим сценарієм.

Про це йдеться у "Звіті про фінансову стабільність", повідомляється на сайті НБУ.

"Результати стрес-тестування загалом підтвердили, що за базовим сценарієм банки не стикаються із труднощами. Достатність капіталу фінустанов у прогнозному періоді зростає майже на 10 в. п. завдяки прибуткам (за статичного балансу). Проте навіть за базовим сценарієм в 11 банків виникає потреба в додатковому капіталі. У гривневому еквіваленті цю потребу оцінено в 35,3 млрд грн, її формують переважно держбанки", - йдеться в документі.

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Значна потреба в капіталі виникає через амортизацію застави за непрацюючими кредитами. Хоча загалом по системі непрацюючі кредити значною мірою зарезервовані, на балансах державних, російських та окремих приватних банків усе ще залишилися дефолтні активи, що частково покриті заставою. Тому резерви за ними сформовано не на всю суму кредиту. Заставне майно в таких випадках мало би бути стягнене і реалізоване. Але оскільки цього не сталося, банки мають визнати збитки і повністю зарезервувати активи. Норми, якими передбачається поступова амортизація застави за непрацюючими більш як два роки кредитами, запроваджено 2018 року і цьогоріч уперше враховано у стрес-тестуванні. Це погіршило результати оцінки стійкості банків, проте дало чітке уявлення про додаткову потребу в капіталі, яка виникне в банків у майбутньому.

Як повідомлялось, у 2019 році стрес-тестування мають пройти 29 банків, на які припадає 93% активів банківської системи. До переліку потрапили установи, які станом на 1 листопада 2018 року були найбільшими за трьома показниками: обсяг активів зважених на ризик (вага – 40%), депозити фізичних осіб (50%) та кредити фізичним особам (10%).