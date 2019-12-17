НБУ спростував закиди щодо нібито рефінансування російських банків

Мітингарі під будинками голови НБУ Якова Смолія та його першого заступника Катерини Рожкової звинувачують регулятора, що той нібито видає банкам РФ рефінансування. Однак банки з російським держкапіталом не мають заборгованості за кредитами рефінансування, а НБУ їх не рефінансує.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку у Facebook.

"Фокус "активістів" під будинками голови НБУ Якова Смолія та його першого заступника Катерини Рожкової дещо інший. Вони звинувачують НБУ, що той нібито допомагає російським банкам працювати в Україні, видаючи їм рефінансування. Але ця інформація не відповідає дійсності. Банки з російським державним капіталом не мають заборгованості за кредитами рефінансування, НБУ їх не рефінансує", - йдеться в повідомленні.

Більш того, за останні п’ять років вони помітно зменшили свою присутність в Україні - з п’яти на ринку залишилося два, а частка на ринку скоротилася до 2,6% від загальних чистих активів банківської системи. І такий природний вихід російських банків з українського ринку є оптимальним для того, щоб це не позначилося на українській банківській системі та її вкладниках.

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Як повідомляв Укрінформ, правління Національного банку України 27 листопада заявило, що атаку на НБУ, яка триває вже кілька тижнів, здійснює ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський, який заборгував державі 5,5 млрд дол. У зверненні правління НБУ, оприлюдненому у Facebook, йшлося про тиск у формі замовних спекуляцій та наклепу в медіа, проплачених мітингів під стінами НБУ і навіть спроби насильницького вторгнення в НБУ "тітушок".