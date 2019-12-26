В Україні не змінять правил надання субсидій цього сезону — Гончарук

В Україні не переглядатимуть субсидії протягом цього сезону і всі, кому вона призначена, отримають виплати.

Про це заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ті, кому призначено субсидію, протягом цього сезону її не втратять... У нас є параметри, за якими людині можуть призначити або не призначили субсидію. Звичайно, якщо людина стає такою, яка отримує право на оформлення субсидій, вона зможе оформити субсидію... Тим, кому призначено субсидію на цей сезон, вони гарантовано її отримають», - сказав він.

Гончарук запевнив, що немає проблем із коштами державного бюджету для виплати субсидій населенню.