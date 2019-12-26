Нацбанк починає примусове стягнення з Жеваго 1,5 мільярда

Національний банк розпочинає примусове стягнення з ексвласника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,5 млрд грн за рішенням суду.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 1 жовтня 2019 року, яким задоволено позов Національного банку та вирішено стягнути з колишнього власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,539 млрд грн в рахунок погашення заборгованості банку за раніше наданими кредитами рефінансування, набрало законної сили", - йдеться в повідомленні.

Жеваго намагався оскаржити рішення суду першої інстанції, однак 13 грудня Київський апеляційний суд повернув без розгляду його апеляційну скаргу через несплату судового збору у визначені судом строки.

Отже, рішення Шевченківського районного суду м. Києва набрало законної сили. Це дало змогу Національному банку 26 грудня 2019 року отримати виконавчі листи та звернутись до Державної виконавчої служби щодо примусового виконання рішення суду.

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"Ми вживатимемо всіх можливих правових заходів для стягнення коштів на виконання рішення в рахунок погашення заборгованості банку. На сьогодні загальний обсяг заборгованості банку "Фінанси та Кредит" перед Національним банком за усіма кредитами рефінансування складає 6,6 млрд грн. Очікуємо, що частково ця заборгованість буде погашена за рахунок стягнення коштів безпосередньо з Костянтина Жеваго як з фінансового поручителя за кредитами рефінансування, а також за рахунок звернення стягнення на майно підконтрольних йому компаній – майнових поручителів, до яких ми також подали близько 30 позовів у суди", – зазначив начальник відділу правового забезпечення та судового захисту Управління роботи з проблемними активами Національного банку Сергій Бойко.

Як повідомлялося, у 2015 році Костянтин Жеваго, який на той момент був власником банку "Фінанси та Кредит", уклав з Національним банком договір поруки про погашення кредитів рефінансування за низкою кредитних договорів, взявши на себе особисті зобов’язання за погашення заборгованості фінансової установи перед Національним банком. Оскільки Жеваго продемонстрував небажання добросовісно виконувати взяті на себе зобов’язання за договором поруки, у грудні 2015 року Національний банк звернувся до суду з метою стягнення заборгованості у судовому порядку.

Національний банк звертає увагу, що фактично судовий процес тягнувся майже 3,5 роки, оскільки опонент використовував усі можливості для затягування процесу.

1 жовтня Шевченківський районний суд м. Києва ухвалив рішення щодо стягнення з колишнього власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго 1,539 млрд грн на користь Національного банку в рахунок погашення заборгованості банку за наданими раніше кредитами рефінансування, а у зустрічному позові Жеваго про визнання недійсним договору поруки – відмовив.