Суд дозволив арештувати ексдепутата Жеваго
Про це інформує пресслужба ГПУ.
"Слідчий суддя задовольнив клопотання, підтримане прокурором Генеральної прокуратури України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату України ІІІ-VIII скликань, який підозрюється в організації розтрати майна одного з банків України та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у зв’язку із систематичною неявкою до органу досудового розслідування його оголошено у міжнародний розшук, а слідчий суддя надав дозвіл на його затримання.
У ГПУ вказують, що ця ухвала суду є підставою для затримання підозрюваного за межами України та видачі такої особи компетентним органам України.
У відомстві нагадали, що колишньому народному депутату ІІІ-VIII скликань 27 вересня цього року було повідомлено про підозру в причетності до розкрадання коштів банку, де він є бенефіціарним власником, на суму 2,5 млрд грн.
Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Державним бюро розслідувань за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України.
Як повідомлялося, на сайті Генпрокуратури була опублікована повістка про виклик до ДБР на 27 вересня для вручення підозри Жеваго.
У серпні ДБР повідомило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку Жеваго "Фінанси та кредит" про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови.
Тоді ж перший заступник директора ДБР Ольга Варченко повідомила, що на причетність до злочинної схеми також перевіряється народний депутат України.
Як повідомлялось у ЗМІ, збанкрутіла фінансова установа "Фінанси та кредит" належала народному депутату Костянтину Жеваго.