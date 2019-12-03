Суд дозволив арештувати ексдепутата Жеваго

Суд дозволив арештувати колишнього народного депутата, який підозрюється у розтраті 2,5 млрд грн банку.

Про це інформує пресслужба ГПУ.

"Слідчий суддя задовольнив клопотання, підтримане прокурором Генеральної прокуратури України про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому народному депутату України ІІІ-VIII скликань, який підозрюється в організації розтрати майна одного з банків України та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку із систематичною неявкою до органу досудового розслідування його оголошено у міжнародний розшук, а слідчий суддя надав дозвіл на його затримання.

У ГПУ вказують, що ця ухвала суду є підставою для затримання підозрюваного за межами України та видачі такої особи компетентним органам України.

У відомстві нагадали, що колишньому народному депутату ІІІ-VIII скликань 27 вересня цього року було повідомлено про підозру в причетності до розкрадання коштів банку, де він є бенефіціарним власником, на суму 2,5 млрд грн.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Державним бюро розслідувань за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України.

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Як повідомлялося, на сайті Генпрокуратури була опублікована повістка про виклик до ДБР на 27 вересня для вручення підозри Жеваго.

У серпні ДБР повідомило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку Жеваго "Фінанси та кредит" про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови.

Тоді ж перший заступник директора ДБР Ольга Варченко повідомила, що на причетність до злочинної схеми також перевіряється народний депутат України.

Як повідомлялось у ЗМІ, збанкрутіла фінансова установа "Фінанси та кредит" належала народному депутату Костянтину Жеваго.