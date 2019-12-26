У листопаді держборг України у гривні зменшився на 2,7% - Мінфін

За листопад 2019 року сума державного боргу та гарантованого державою боргу в еквіваленті в національній валюті зменшилась у порівняні з жовтнем на 2,67% - до 1 990 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"В листопаді 2019 року було зафіксовано зменшення сукупного державного і гарантованого державою боргу України. За місяць сума державного боргу та гарантованого державою боргу в еквіваленті в національній валюті зменшилась на 2,67% (у порівняні з жовтнем) та досягла найнижчого за останні два роки рівня в 1 990 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Водночас, еквівалент у доларах США в листопаді зріс на 1,2% - до $82,83 млрд

У листопаді витрати державного бюджету з погашення державного боргу становили 19,8 млрд грн, з обслуговування – 16,8 млрд грн.

Із початку 2019 року державний та гарантований державою борг в еквіваленті в національній валюті зменшився на 8,19%, а в еквіваленті в іноземній валюті зріс на 5,75%. У Мінфіні зазначають, що коливання суми державного боргу викликано, зокрема, укріпленням національної валюти.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з інформацією Мінфіну, станом на 31 жовтня 2019 року державний та гарантований державою борг України становив 2 045,44 млрд грн або 81,83 млрд дол. США.