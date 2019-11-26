Держборг України за місяць зменшився на $1,13 мільярда

Сума державного та гарантованого державою боргу України за жовтень 2019 року в гривневому еквіваленті збільшилась на 47,47 млрд грн, а у доларовому зменшилась на 1,13 млрд дол. США і станом на 31 жовтня становила 2 045,44 млрд грн, або 81,83 млрд дол. США.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

"Станом на 31 жовтня 2019 року державний та гарантований державою борг України становив 2 045,44 млрд грн або 81,83 млрд дол. США, в тому числі: державний та гарантований державою зовнішній борг – 1 216,07 млрд грн (59,45% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 48,65 млрд дол. США; державний та гарантований державою внутрішній борг – 829,38 млрд грн (40,55%) або 33,18 млрд дол. США", - йдеться в повідомленні.

Протягом жовтня 2019 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 47,47 млрд грн та у доларовому еквіваленті державний та гарантований державою борг зменшився на 1,13 млрд дол. США.

Зазначається, що державний борг України становив 1 794,99 млрд грн (87, 75% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 71,81 млрд дол. США.

"Державний зовнішній борг становив 976,81 млрд грн (47,76% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 39,08 млрд дол. США. Державний внутрішній борг становив 818,18 млрд грн (40,00% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або 32,73 млрд дол. США", - зазначається в повідомленні.

Гарантований державою борг України становив 250,45 млрд грн (12,24%) або 10,02 млрд дол. США, в тому числі: гарантований державою зовнішній борг – 239,26 млрд грн (11,70% ) або 9,57 млрд дол. США; гарантований державою внутрішній борг – 11,20 млрд грн (0,55%) або 0,45 млрд дол. США.

Із початку року державний (прямий) і гарантований державою борг України, номінований в іноземній валюті зменшився на $2,5 млрд, а номінований в національній валюті зріс на 88,9 млрд грн. При цьому, через значне укріплення національної валюти гривневий еквівалент зменшився на 123 млрд грн, а валютний зріс на $3,5 млрд.

У жовтні витрати державного бюджету з погашення державного боргу становили 21,2 млрд грн, з обслуговування – 7,1 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, державний та гарантований державою борг України станом на 30 вересня 2019 року становив 1 997,75 млрд грн, або 82,95 млрд дол. США. За вересень держборг України скоротився у гривневому еквіваленті на 69,44 млрд грн, а у доларовому - збільшився на 1,02 млрд дол. США.