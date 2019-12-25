Зеленський підписав закон про оренду державного та комунального майна

Зеленський підписав закон про оренду державного та комунального майна

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про оренду державного та комунального майна.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про оренду державного та комунального майна" № 157-ІХ, який Верховна Рада ухвалила третього жовтня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Цей закон впроваджує просту й прозору процедуру надання в оренду державного та комунального майна, яка є більш вигідною завдяки вільній конкуренції.

Документ викладає у новій редакції Закон "Про оренду державного та комунального майна", а також вносить зміни до Господарського та Цивільного кодексів, Кодексу України з процедур банкрутства та низки законів, визначаючи правові, економічні та організаційні відносини, пов’язані з передачею в оренду майна, що перебуває у державній і комунальній власності.

Згідно із законом, передача в оренду державного та комунального майна здійснюватиметься шляхом продажу права оренди на майно на електронному аукціоні в електронній торговій системі. В цій системі у відкритому доступі публікуватиметься вся інформація щодо угод оренди державного та комунального майна.

Документ визначає чіткі етапи й терміни процедури передачі в оренду державного та комунального майна, яке не використовується державою.

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Крім цього, згідно з законом з’являться бази публічних переліків державного та комунального майна, що здається в оренду. Так, передбачається створення двох переліків: Перелік першого типу (перелік об’єктів, щодо яких ухвалено рішення про передачу в оренду на аукціоні) та Перелік другого типу (перелік об'єктів, щодо яких ухвалено рішення про передачу в оренду без проведення аукціону).

Стартова орендна плата на аукціонах розраховуватиметься не від оцінки майна, а від його балансової вартості станом на останнє число місяця, який передує даті визначення цієї орендної плати. Переоцінка потенційного об’єкта оренди здійснюється у разі відсутності балансової вартості, якщо залишкова балансова вартість об’єкта дорівнює нулю або якщо залишкова балансова вартість об’єкта оренди становить менше 10% від його первісної балансової вартості.

Закон визначає також перелік випадків, у яких фізичні та юридичні особи не можуть виступати орендарями державного та комунального майна.

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