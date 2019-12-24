ProZorro зекономила держбюджету вже 100 мільярдів

Електронна система Prozorro заощадила українським платникам податків 100 млрд гривень.

Про це повідомляється на сайті Prozorro.

"За чотири роки роботи система публічних закупівель Prozorro заощадила країні 100 млрд гривень", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що у грошовому еквіваленті найбільше заощадили в Київській (45,5 млрд грн), Львівській (5,7 млрд), Дніпропетровській (5,1 млрд), Харківській (4,5 млрд) та Одеській (3,8 млрд грн) областях. Це значною мірою пов'язано з більшою кількістю державних установ у цих областях та, відповідно, більшим обсягом закупівель.

Якщо рахувати економію у відсотках як різницю між початковою вартістю всіх закупівель регіону та вартістю згідно з підписаними за результатами аукціону договорами, то найбільш економними областями виявилися Тернопільська (10,6%), Чернівецька (6,59%), Івано-Франківська (6,52%), Житомирська (6,15%) та Львівська (6,05%).

За чотири роки Prozorro пройшла шлях від волонтерського стартапу до системи, в якій працюють всі державні установи та зареєстровано понад 200 тис. підприємців. Загальна кількість торгів з часу запуску системи сягнула більше 4 млн, а економія перевищила 100 млрд грн. Система накопичила 100 терабайт даних про закупівлі, і кожен громадянин може подивитися, як і на що витрачаються його кошти.

Як повідомлялося, система публічних електронних закупівель Prozorro cтала обов’язковою до використання з 1 серпня 2016 року. Найбільше через систему Prozorro закуповують в Київській, Дніпропетровській та Донецькій областях. Серед найпопулярніших категорій закупівель - будівельні роботи та поточний ремонт, продукти харчування та напої, нафтопродукти, паливо, електроенергія та медичне обладнання.

Близько 90% зареєстрованих у Prozorro підприємств — малий та середній бізнес. Це найбільший відсоток участі МСБ в закупівлях серед європейських країн. Щомісяця в системі з’являється 3-5 тис. нових постачальників. За 2019 рік у системі зареєструвалося більш як 50 тис. підприємців.