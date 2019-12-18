Дніпропетровщина – у трійці лідерів за обсягами закупівель у Prozorro

Дніпропетровщина входить до трійки лідерів за обсягами закупівель у Prozorro. У 2019 році в області провели більше 100 тисяч торгів.

Про це повідомили в департаменті економічного розвитку Дніпропетровської облдержадміністрації.

"За обсягами закупівель Дніпропетровщина займає друге місце в Україні серед регіонів. Нас випереджає лише Київська область", – розповіли в департаменті.

Згідно з інформацією департаменту, у 2019 році в області через систему Prozorro провели торгів на 69,1 млрд грн.

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Дніпропетровська ОДА провела 22,4 тис. торгів на 11,4 млрд грн. Це – найбільше в області. На другому місці – Дніпровська міськрада. У неї – 15,5 тис. закупівель на суму 17,8 млрд грн.

Замикає трійку лідерів Криворізька міська рада. Вона провела 7,7 тис. торгів на 4,5 млрд грн.