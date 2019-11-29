На Вінниччині у співпраці з громадською організацією вдосконалили процедуру публічних закупівель

Голова облдержадміністрації Владислав Скальський підписав розпорядження «Про забезпечення ефективного використання бюджетних коштів при здійсненні публічних закупівель».

До розробки нормативно-правового документу крім Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації та Департаменту фінансів облдержадміністрації, долучалися представники громадської організації «Філософія серця» на чолі з Юлією Григою та ДП «Прозорро». Співпраця була конструктивна і продуктивна, надала можливість урегулювати окремі питання проведення допорогових закупівель.

Головною метою розпорядження є забезпечення оптимізації допорогових закупівель, ефективного використання бюджетних коштів, створення конкурентного середовища, відкритості та прозорості при здійсненні публічних закупівель.

Серед основних вимог, які визначено в розпорядженні, - забезпечення структурними підрозділами облдержадміністрації та її апаратом, підвідомчими закладами, райдержадміністраціями, які фінансуються з обласного бюджету, проведення допорогових закупівель товарів, робіт та послуг вартість яких дорівнює або перевищує 30 000 грн з використанням інформаційно-телекомунікаційної системи «Prozorro».

Крім того, нормативно-правовий документ передбачає посилення контролю та встановлення обов’язкових умов договору щодо зміни ціни за одиницю товару, визначеної за результатами торгів, в частині можливого проведення коригування ціни пропорційно рівню коливання ціни такого товару на ринку.

Також під час підписання документу Владислав Скальський домовився з Юлією Григою щодо можливості проведення найближчим часом семінару з питань проведення допорогових закупівель за участі фахівців ДП «Прозорро».