Зі Львова до Баку відтепер літає бюджетний авіаперевізник Buta Airways

Перший рейс до столиці Азербайджану — Баку здійснив із Міжнародного аеропорту “Львів” азербайджанський бюджетний авіаперевізник Buta Airways.

Про це повідомила прес-служба львівського аеропорту.

“23 грудня до переліку авіакомпаній, яких обслуговує ДП Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького, приєднався азербайджанський бюджетний перевізник Buta Airways, який здійснив свій перший прямий рейс у Баку”, - зазначено у повідомленні.

Надалі впродовж зимового сезону польоти до Львова будуть виконуватися по понеділках і четвергах. Мінімальний тариф в одну сторону складає 29 євро.

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Першим рейсом прибув 51 пасажир, а на відліт відправились – 64 пасажири. Рейс виконували на літаку Еmbraer 190.

"Цей напрямок не є новим для аеропорту. Впродовж кількох років його здійснює найбільший азербайджанський перевізник Azаl Airlines. Але ці рейси припинялись на зимовий сезон. Цього року авіакомпанія вирішила змінити політику і передала виконання рейсу своїй дочірній лоукост-компанії Buta Airways", - зазначили у пресслужбі міжнародного аеропорту.

Таким чином це вже 6 лоукостер в аеропорту «Львів». Доступні рейси для пасажирів забезпечують WizzAir, Ryanair, Pegasus, Ernest. Цього року до них також приєднався український лоукостер SkyUp.