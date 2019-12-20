Проблема виплати зарплат шахтарям має зникнути з наступного року - Гончарук

Кабінет міністрів робить все можливе, щоб проблема виплати зарплат шахтарям з наступного року зникла назавжди і вони отримували заслужену оплату праці.

Про це сказав Прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми в уряді за підтримки народних депутатів, парламенської більшості робимо все можливе, щоб шахтарі отримували ту зарплату, яку вони заслуговують. Ми ведемо роботу, щоб у наступному році ця проблема назавжди пішла в минуле", - сказав Гончарук.

Він додав, що в Україні досить тепла зима, на щастя, але це погано для вугільної генерації, тому що вугілля потрібно спалювати значно менше, а це значить, що вугілля у тих обсягах, які є, не потрібне.