План надходжень до бюджету цьогоріч буде виконаний - Верланов

У Державній податковій службі (ДПС) розраховують, що всі планові надходження до бюджету за 2019 рік будуть виконані.

Про це розповів голова ДПС Сергій Верланов, повідомляє пресслужба відомства.

«Незважаючи на фактори, які стримують зростання надходжень податків, а це, зокрема, низька інфляція, зростання курсу національної валюти, зниження обсягу оподатковуваних операцій з ПДВ, податковій службі вдається забезпечувати виконання планових показників з надходжень до бюджету. Більше того деякі річні показники вже перевиконуються», - наголосив Верланов.

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Так, ще станом на 1 грудня виконані річні показники з надходжень до місцевих бюджетів. Тобто всі кошти, які будуть сплачені у грудні, вже є додатковими понадплановими надходженнями. За 11 місяців до місцевих бюджетів забезпечено надходження 242,3 млрд грн. Це на 38,5 млрд грн, або на 18,9 відс. перевищує показник минулого року. Загалом по платежах, що контролюються ДПС, протягом січня – листопада 2019 року до зведеного бюджету забезпечено надходження (сальдо) у сумі 662,0 млрд грн. Це на 92,4 млрд грн, або на 16,2 відс. більше, ніж у січні – листопаді 2018 року.