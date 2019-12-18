Україна встановила черговий рекорд аграрного експорту

За січень-листопад 2019 року Україна експортувала аграрної продукції на 20,2 млрд дол. США, що на 7,4% більше, ніж за весь минулий рік.

Про це повідомляє Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» за даними оперативної статистичної інформації.

"За 11 місяців 2019 року Україна експортувала агропродовольчої продукції на суму 20,2 млрд дол. США. Це вже (!) перевищило показник за підсумками повного 2018 року, коли рекордною стала вартість аграрного експорту на суму 18,8 млрд дол. США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оновлено також історичний рекорд поставок вітчизняної продукції сільського господарства до Європейського Союзу.

"Якщо торік до країн цього регіону було експортовано харчів та продовольства на 6,3 млрд дол. США, то за січень-листопад 2019 року вони сягнули 6,8 млрд дол. США", - деталізували в ІАЕ.

Найбільші доходи українським експортерам приносять продажі на закордонних ринках зернових культур (8,6 млрд дол. США), насіння олійних (2,3 млрд дол. США), олії (4,2 млрд дол. США), залишків і відходів харчової промисловості (1,4 млрд дол. США) та м’ясопродуктів (0,7 млрд дол. США).

"Оскільки календарний рік ще не завершився, всі перераховані показники будуть збільшені, сформувавши остаточні підсумки вітчизняного агропродовольчого експорту, які й стануть новим орієнтиром для галузі", - підсумували у профільному відомстві.