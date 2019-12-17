Оформити неуспадковану земельну спадщину можна до 1 січня 2024 року

Термін оформлення права на неуспадковану земельну спадщину або невинтребувані земельні паї спливає 1 січня 2024 року, але це можна зробити й зараз у разі фіксування громадою такого факту.

Про це заявив заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тарас Висоцький під час пресмарафону в Укрінформі на тему "Земельна реформа: якою вона буде", повідомляє кореспондент агентства.

"Перехідний період (на оформлення права на земельну спадщину або невитребувані земельні паї - ред.) до 1 січня 2024 року залишається незмінним, але це максимальний термін. Наразі є можливість, у тому числі там, де вже є факт, зафіксований громадою, оформити раніше. Але в чинних правонаступників є час до 2024 року для того, щоб оформити свої права на невитребуваний пай або неуспадковану спадщину", - сказав Висоцький.

Він також поінформував, що буде спрощено передачу паю у спадщину при житті пайовика.

"У нас запланована земельна дерегуляція, і там це буде значно спрощено", - сказав чиновник.

Читайте також: Милованов розповів про фінансову підтримку аграріїв під час земельної реформи

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 листопада 2019 року ухвалила у першому читанні законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (№2178-10). Розгляд у другому читанні законопроєкту про ринок землі заплановано на наступний пленарний тиждень 17-20 грудня. Проєкт закону передбачає з 1 жовтня 2020 року скасування заборони на продаж землі. Згідно з документом, особами, які можуть набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення, є громадяни України, територіальні громади, держава, юридичні особи України та іноземні громадяни і особи без громадянства у разі набуття в порядку спадкування та з обов'язком відчужити ділянку впродовж року.

Також законопроєкт визначає максимальний обсяг землі в одні руки у розмірі 200 тис. га.

Наразі у Верховній Раді зареєстровано понад 4,6 тис. правок до другого читання законопроєкту.

Аграрії України вийшли на акції протесту проти запуску ринку землі.

Раніше Президент Зеленський заявляв, що рішення про право продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення буде ухвалено лише після всеукраїнського референдуму.