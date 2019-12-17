Київ і Баку вивчать можливості розширення Південного газотранспортного коридору

Україна підтримує Південний газотранспортний коридор та вивчить спільно з Азербайджаном можливості його розширення.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Twitter за результатами зустрічі з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

“Україна підтримує Південний газотранспортний коридор. Ми домовилися вивчити можливості його розширення. Це важливо для диверсифікації постачання газу європейським споживачам”, - зазначив Зеленський.

Президент переконаний, що слід використовувати унікальний транзитний потенціал України та Азербайджану і розвивати інфраструктуру для цього.

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Як відомо, Південний газотранспортний коридор — маршрут постачання енергоносіїв з Каспійського регіону до Європи. Спорудженню Південного газового коридору, який міг би прокачувати до 16 млрд кубометрів газу на рік, втричі менше, ніж “Північний потік”, активно протидіє Росія. Проєкт "Південний газовий коридор" передбачає створення трубопровідної інфраструктури.

Як повідомлялося, 16-17 грудня Президент Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в Азербайджанській Республіці.