Мінфін відкрив рєєстр проєктів міжнародних організацій

Міністерство фінансів України запустило портал IFIs projects, де розповідається про проєкти соціально-економічного розвитку, які здійснюються в Україні із залученням коштів міжнародних фінансових організацій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

"Міністерство фінансів створило державний портал IFIs projects. На ресурсі в доступній формі оприлюднена інформація про проєкти, а також статистика по роках, кредиторах та відповідальних виконавцях. Портал містить 121 проєкт. На стадії реалізації зараз перебуває 36 проєктів загальною вартістю 5 млрд євро та 2 млрд доларів США", - йдеться у повідомленні.

Також Мінфін відкрив для загального користування аналітичний інструмент BOOST, який раніше не був доступний не лише громадськості та міжнародній спільноті, а й навіть урядовцям. Аналіз за допомогою ВOOST дозволяє здійснювати глибоку аналітику бюджетної політики, аналізувати тренди за категоріями бюджетів, а не лише окремі проблеми певних громад чи організацій.

Як повідомляв Укрінформ, станом на кінець листопада 2019 року в Україні реалізуються 9 спільних зі Світовим банком проєктів на 2,6 млрд доларів. Вибірка коштів за проєктами у 2019 році зросла майже на 18% проти минулого року.