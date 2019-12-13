Найдешевше в Україні пальне продається на Чернігівщині — Держстат

Найнижчі в Україні ціни на бензини А-92 та А-95, дизельне паливо та скраплений газ у листопаді 2019 року були у Чернігівській області.

Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Найвищою в Україні середня споживча ціна на бензин А-92 у листопаді 2019 року була у Києві: 28,46 грн за л (на 11,0% менше, ніж у листопаді 2018 року). Серед регіонів перше місце за цим показником посіла Івано-Франківська (28,3 грн за л; на 10,6% менше), друге — Львівська (28,23 грн за л; на 10,6% менше), третє — Житомирська (27,89 грн за л; на 10,8% менше) області.

Найдешевшим в минулому місяці бензин А-92 був у Чернігівській (25,55 грн за л; на 12,6% менше, ніж торік), Черкаській (26,82 грн за л; на 12,9% менше) та Луганській (26,99 грн за л; на 14,6% менше) областях.

Найдорожчий в Україні бензин А-95 у минулому місяці також продавався у столиці: 29,59 грн за л (на 10,4% менше, ніж у листопаді 2018 року). Серед регіонів за цим показником лідирували Івано-Франківська (29,55 грн за л; на 10,3% менше), Херсонська (29,28 грн за л; на 10,6% менше) та Львівська (29,21 грн за л; на 10,2% менше) області.

Найдешевшим в минулому місяці бензин А-95 був у Чернігівській (26,37 грн за л; на 12,1% менше, ніж торік), Чернівецькій (27,97 грн за л; на 11,6% менше) та Черкаській (28,04 грн за л; на 11,7% менше) областях.

Найвищі в Україні ціни на дизельне паливо у минулому місяці спостерігалися у Львівській (28,67 грн за л; на 11,0% менше, ніж у листопаді 2018 року), Миколаївській (28,36 грн за л; на 12,1% менше) та Івано-Франківській (28,25 грн за л; на 11,9% менше) областях. Найнижчі — у Чернігівській (26,09 грн за л; на 15,6% менше, ніж торік), Сумській (26,99 грн за л; на 14,4% менше) та Чернівецькій (27,25 грн за л; на 13,1% менше) областях.

Найдорожчий скраплений газ у листопаді 2019 року продавався у Чернівецькій (12,12 грн за л; на 25,9% менше, ніж у листопаді 2018 року), Херсонській (12,04 грн за л; на 27,4% менше) та Львівській (11,92 грн за л; на 27,4% менше) областях. Найдешевший — у Чернігівській (11,27 грн за л; на 29,3% менше, ніж торік), Житомирській (11,27 грн за л; на 31,2% менше) та Волинській (11,40 грн за л; на 17,3% менше) областях.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді 2019 року в середньому по Україні бензин А-92 подешевшав на 11,7% проти листопада 2018 року (до 27,49 грн за 1 л); бензин А-95 — на 11,3% (до 28,62 грн за 1 л); дизельне паливо — на 12,55% (до 27,87 грн за 1 л); скраплений газ — на 28,2% (до 11,67 грн за 1 л).