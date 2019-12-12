Облгази Фірташа штрафують. Структури олігарха “пручаються”

Антимонопольний комітет вирішив стягнути з підрозділів групи РГК 278 мільйонів гривень. За незаконні донарахування у “платіжках”

Фраза колишнього українського прем’єра Володимира Гройсмана про необхідність “вжарити” керівникам газозбутових організацій-монополістів, свого часу стала мемом. Ще в лютому регулятор – НКРЕКП – надав дозвіл на проведення позапланових перевірок облгазів у зв’язку із сигналами про неправомірні донарахування побутовим споживачам об'ємів (нібито) використаного ресурсу. Одним із результатів інспектування стало накладання штрафів на 16 облгазів підконтрольної олігархові Дмитру Фірташу групи РГК. Вони мають сплатити до Держказни 278 мільйонів гривень. І, звісно ж, повернути незаконно стягнуті зі споживачів кошти. Наразі йдеться про здійснення перерахунку за минулий рік. Вочевидь, не за горами і “висновки” щодо господарювання газівників у 2019-му. Адже їхнє ставлення до клієнтів, судячи з усього, не змінилося...

Майже за Гройсманом: АМКУ таки зважився “вжарити” облгази Фірташа

Як повідомив у Фейсбук голова АМКУ Юрій Терентьєв, “комітет встановив, що групи "Київоблгаз", "Вінницягаз", "Волиньгаз", "Львівгаз", "Запоріжгаз", "Харківгаз", "Хмельницькгаз", "Рівнегаз", "Сумигаз", "Чернівцігаз", "Чернігівгаз", "Закарпатгаз", "Дніпропетровськгаз", "Житомиргаз", "Миколаївгаз", "Івано-Франківськгаз" із жовтня 2018-го по серпень 2019 року при здійсненні комерційних розрахунків донараховували об’єми (нібито) використаного побутовими споживачами природного газу понад обсяги, визначені лічильниками. Тобто, зловживали монопольним становищем на ринку”.

Керівник Комітету при цьому назвав конкретні суми накладених штрафів:

"Вінницягаз" – 21 млн грн.

"Волиньгаз" – 13 млн грн.

"Дніпропетровськгаз" – 34 млн грн.

"Житомиргаз" – 11 млн грн.

"Закарпатгаз" – 18 млн грн.

"Запоріжгаз" – 14 млн грн.

"Івано-Франківськгаз" – 10 млн грн.

"Київоблгаз" – 49 млн грн.

"Львівгаз" – 13 млн грн.

"Миколаївгаз" – 14 млн грн.

"Рівнегаз" – 5 млн грн.

"Сумигаз" – 10 млн грн.

"Харківгаз" – 33 млн грн.

"Хмельницькгаз" – 12 млн грн.

"Чернівцігаз" – 7 млн грн.

"Чернігівгаз" – 13 млн грн.

Нагадаємо, масштабний скандал, пов’язаний із надмірними вимогами з боку газівників, розгорівся рік тому, у листопаді 2018-ого. Тоді багато українців отримали квитанції з додатковими сумами платежів за жовтень та попередженнями про суттєві донарахування аж за три (!) попередні роки. Причиною таких дій, що викликали неабияке збурення у суспільстві, назвали "приведення обсягу палива до еталонних умов вимірювання". Як стверджують представники газопостачальних організацій, вони нібито зазнають значних збитків через те, що у період пікових температур показники лічильників не відповідають фактичним обсягам спожитого палива. І пояснюють, що “ідеальні” для обліку умови – постачання газу за температури повітря +20 і атмосферного тиску у 760 мм рт. ст. Мовляв, у зимовий період газ стискається, а в літній – розширюється. Тож, аби привести об’єм палива до стандартних умов, газівники й вирішили застосовувати щомісячні коефіцієнти коригування показань побутових лічильників, які залежать від регіону, місяця постачання та місця встановлення приладу обліку.

У НАК “Нафтогаз України” назвали такі донарахування незаконними, наголосивши: "Відповідні витрати вже компенсуються спорідненим структурам газзбутів – облгазам – через механізм виробничо-технологічних втрат". І пояснили, що донарахування призводять до подвійної оплати за одні й ті ж обсяги палива та створюють “віртуальні” борги, які не лише псують нерви споживачам, а й перешкоджатимуть у майбутньому їх переходу до інших постачальників газу.

Зрештою, 23 листопада НКРЕКП заборонила газівникам проводити донарахування додаткових обсягів палива. Але більшість облгазів і газзбутів виконувати цю ухвалу не поспішали, продовжуючи тероризувати споживачів “дутими” цифрами у квитанціях на оплату. Тому у грудні тодішній прем’єр Володимир Гройсман і анонсував уже згадані масштабні перевірки підприємств галузі, пообіцявши з парламентської трибуни “вжарити” керівництву облгазів по перше число”. А у січні цього року НКРЕКП звернулася до Державної регуляторної служби з проханням провести позапланові перевірки 20 облгазів. Як бачимо, щонайменше в роботі 16 із них виявлені суттєві порушення.

Замість того, щоб допомогти люду, газівники – до суду...

Утім, виконувати припис Антимонопольного комітету структури РГК не поспішають. На Фейсбук-сторінці регіональної газової компанії з’явилося повідомлення про намір оскаржити рішення АМКУ. "Компанія розцінює такі дії АМКУ як кричущий прояв тиску чиновників на бізнес. Рішення комітету завдає шкоди всій газовій галузі та унеможливлює впровадження європейських правил функціонування газового ринку, отже, буде оскаржене у законний спосіб", – зазначається в повідомленні. Також заяви подібного змісту почали оприлюднювати підконтрольні РГК облгази.

Отже, процес відшкодування державі і громадянам заподіяних монополістами збитків затягується. І гарантій того, що інтереси споживачів зрештою будуть захищені, звісно ж, немає. Адже українські суди, як відомо, усе ще залишаються “найгуманнішими судами у світі”... Тим паче, що їм “у поміч” одвічна проблема українського законодавства – невизначеність і суперечливість окремих положень, що й дає можливість різночитань. Газова сфера – не виняток. Приведення обсягів газу до стандартних умов і справді передбачене Законом України "Про ринок природного газу", Кодексом газорозподільних мереж і Типовим договором на розподіл газу. Утім, прямих вказівок на те, що ці норми поширюються не лише на комерційних, а й на побутових споживачів, у законодавстві немає. Це питання регулюється лише відомчими актами. Власне, як немає й цілком логічної, здавалося б, законодавчої норми, яка зобов’язує газозбутові організації встановлювати споживачам лічильники із функцією “автоматичного” приведення обсягів спожитого палива до стандартних умов. Як наслідок – кілька облгазів (приміром, Рівнегаз, Дніпропетровськгаз) уже домоглися судових рішень щодо скасування згаданого минулорічного припису НКРЕКП про заборону “еталонних донарахувань”.

Тим часом, як інформують споживачі у коментарях на Фейсбук-сторінці голови АМКУ Юрія Терентьєва, у більшості областей практика обкладання споживачів додатковим “газовим оброком” триває. Ось лише деякі із “сигналів”:

“Чернівцігаз” досі нараховує кошти за обсяг газу, яким не користувалася. Відповіді на запитання: Чому? – так і не отримала”.

“Дніпропетровськгаз” також нараховує гроші за приписані обсяги палива. Сумніваюся, що вони повернуть гроші. Їх же вже й раніше за це штрафували”.

“Сумигаз” продовжують нараховувати додаткові обсяги. І що далі?”

“Вінницягаз” нараховує коефіцієнт. Перерахунок робили тиждень тому”.

“Київоблгаззбут нараховує і далі коефіцієнт. Віз і нині там...”.

Це ж стосується і інших регіонів. Знайшовся лише один виняток:

“Одесагаз”, виходить, найчесніший?”...

При цьому більшість українців сумніваються, що і цього разу зажерливих газівників удасться “приструнити”. Тому й просять Верховну раду внести законодавчі зміни, які б чітко заборонили використовувати коефіцієнт при розрахунках із побутовими споживачами. Рецепт, як-то кажуть, – “на поверхні”. Головне, щоб хтось із урядовців чи парламентаріїв запропонував відповідні зміни і пролобіював їх... Ну, приміром, так, як це свого часу зробили з відомою усім нормою про повернення імпорту електроенергії із Росії...

Владислав Обух, Київ