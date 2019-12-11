Гончарук заявляє, що не знає про "захмарну" премію Милованова

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що не має інформації про те, що міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов може отримати премію у розмірі 236 тисяч гривень.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Мені відповідні документи не надходили. Тому я буду коментувати тоді, коли у мене буде відповідний документ", - сказав Гончарук.

На уточнююче запитання про те, чи спілкувався з цього приводу із Миловановим, глава уряду відповів: "Ми ще не спілкувалися за останні години дві для того, щоб про це дізнатися, щоб обговорити".

Прем'єр-міністр закликав журналістів не спекулювати на цій темі.

Як повідомлялося, у ЗМІ з'явилася інформація та фотокопія документа, з якої випливає, що Милованов може отримати премію у розмірі 1630%, або 236 тисяч гривень.