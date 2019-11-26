Гончарук пояснив, що буде із зарплатним боргом медикам і педагогам

Уряд вважає неприйнятною ситуацію із заборгованістю виплат лікарям і педагогам заробітних плат.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

«Уже завтра уряд перерозподілить 171,1 млн грн на зарплати для вчителів та спрямує ще додатково 326 млн грн на дофінансування медичної субвенції, зокрема на зарплати лікарям», — наголосив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

Крім того, як зазначається, Міністерство охорони здоров’я змінює механізм виплати медичної субвенції на контрактування, тобто обсяг виділених коштів залежатиме від кількості наданих медичних послуг людям. Таким чином, із наступного року не буде жодних затримок із заробітними платами для лікарів.

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Міністерство освіти й науки активно працює за трьома напрямками щодо недопущення заборгованості: наступного року в освітній субвенції вперше враховано актуальний контингент дітей. Простіше кажучи, раніше платили заробітну плату за кількістю дітей, яка значно менша від реалістичної. А насправді це означає, що вчителі недоотримували гроші на зарплати протягом останніх років. Ми нарешті цю проблему виправляємо і додаємо 2,2 млрд грн для того, щоб враховувати ту кількість учнів, яка є реалістичною; створюється ефективна мережа шкіл, що значно допоможе підвищити зарплати освітянам; готує зміни до формули розподілу освітньої субвенції.

Більше того, уряд передбачив у Держбюджеті-2020 найбільше коштів на фінансування медицини, освіти й науки. Наприклад, уперше для молодих учителів передбачається щорічна грошова підтримка в розмірі 21 тис. грн. А фінансування сфери охорони здоров’я загалом збільшено на 13%.

Як повідомлялося, сьогодні, 26 листопада, перед відльотом до Естонії та Литви Володимир Зеленський доручив уряду в мінімальні терміни ліквідувати заборгованість із зарплатні перед українськими лікарями та вчителями.