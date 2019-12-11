Мінекономіки з'ясовує, чому не падають ціни на пальне

Мінекономіки з'ясовує, чому не падають ціни на пальне

Укрінформ
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вивчає ситуацію, чому при посиленні курсу гривні і сповільненні інфляції не знижуються ціни на пальне.

Про це написав у Facebook очільник Мінекономіки Тимофій Милованов.

"Маржа продавців бензину А-95 зросла за рік з 8% до біля 21%. На мою думку, це забагато. Курс посилюється, інфляція зменшується, а ціни на пальне не падають. Міністерство вивчає ситуацію і вживатиме заходи відповідно до закону", - наголосив він.

Як повідомлялося, за даними Держкомстату, у листопаді 2019 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,1% порівняно з жовтнем, у річному вимірі інфляція сповільнилась до 5,1%.

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З 9 грудня офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 23,97 грн до 23,72 грн (-1,0%). Експерти прогнозують подальше зміцнення гривні.

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