Мінекономіки з'ясовує, чому не падають ціни на пальне

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України вивчає ситуацію, чому при посиленні курсу гривні і сповільненні інфляції не знижуються ціни на пальне.

Про це написав у Facebook очільник Мінекономіки Тимофій Милованов.

"Маржа продавців бензину А-95 зросла за рік з 8% до біля 21%. На мою думку, це забагато. Курс посилюється, інфляція зменшується, а ціни на пальне не падають. Міністерство вивчає ситуацію і вживатиме заходи відповідно до закону", - наголосив він.

Як повідомлялося, за даними Держкомстату, у листопаді 2019 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,1% порівняно з жовтнем, у річному вимірі інфляція сповільнилась до 5,1%.

З 9 грудня офіційний курс долара США, встановлений НБУ, знизився з 23,97 грн до 23,72 грн (-1,0%). Експерти прогнозують подальше зміцнення гривні.