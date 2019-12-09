Зменшення інфляції дає підстави для зниження облікової ставки — Милованов

Споживча інфляція у листопаді 2019 року становила 5,1% до рівня листопада 2018 року, що дає підстави для суттєвого зниження облікової ставки.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив у Facebook.

"Держстат опублікував поточний показник інфляції - 5,1%. Ніхто з аналітиків нижче 6% на цей рік не давав. На мою думку, тепер точно є всі підстави для суттєвого зниження облікової ставки", - написав Милованов.

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у листопаді 2019 року проти жовтня 2019 року збільшилися на 0,1%, проти грудня 2018 року — на 4,3%, у порівнянні з листопадом 2018 року — на 5,1%. За січень-листопад 2019 року інфляція на споживчому ринку становила 8,3% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Раніше правління Національного банку України прийняло рішення знизити облікову ставку до 15,5% річних із 25 жовтня 2019 року. За висновками дискусії членів Комітету з монетарної політики (КМП) Нацбанку пресслужба регулятора оприлюднила інформацію, що більшість членів КМП вважає можливим досягнення обліковою ставкою рівня 8% на кінець 2021 року за умови стійкого зниження інфляції до цілі у 5%.