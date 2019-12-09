Порошенко переписав агрокомпанію на сина

Син Порошенка - Олексій, став кінцевим бенефіціаром товариства з обмеженою відповідальністю "Укрпромінвест-агро", змінивши свого батька - колишнього Президента України Петра Порошенка. Зміни у структурі власників компанії відбулися 31 жовтня 2019 року.

Це витікає з даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), а також - даних платформи відкритих даних Opendatabot.

"31.10.2019 новий власник. Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) засновника юридичної особи - Порошенко Олексій Петрович. Минулий власник - кінцевий бенефіціарний власник (контролер) засновника юридичної особи - Порошенко Петро Олексійович", - такі дані щодо зміни власників компанії подаються, зокрема, Opendatabot.

Ця ж інформація підтверджується в ЄДР, проте без дати, коли відбулася зміна власника.

Серед засновників також значиться ТОВ "Прайм Інвестментс", проте в частині цього власника жодних змін не відбулося.

Олексій Порошенко також став бенефіціаром низки підприємств, які входять до групи ТОВ "Група Агропродінвест", засновником якої, у свою чергу, є "Укрпромінвест-Агро". Зокрема, це ПрАТ "ПК Поділля", ТОВ "ПК Зоря Поділля", ТОВ "Вінницький комбінат хлібопродуктів №2", агрофірма "Дніпроагролан", АФ "Іванківці", ТОВ "Мас-Агро", ТОВ "Правобережне" і ТОВ "Прогрес-НТ".

"Укрпромінвест-агро" - потужний агропромисловий виробник, один із лідерів цукрової та зернопереробної галузей України.

За даними самої компанії, її цукровий бізнес - третій за потужністю в Україні. Представлений двома цукровими заводами, розташованими у Вінницькій області, які очолюють рейтинг найпотужніших вітчизняних цукроварних підприємств. Зокрема, за підсумками минулого року Крижопільський цукровий завод встановив галузевий рекорд по обсягу цукру, виробленого одним заводом у виробничий сезон. Завод виробив 171 тис. тонн цукру, що є абсолютним рекордом за всю 195-літню історію цукроваріння в Україні.

"Укрпромінвест-агро" є потужним виробником продукції рослинництва та спеціалізуються на вирощуванні цукрового буряку, зернових та олійних культур, зокрема, пшениці, кукурудзи, сої, соняшнику.

Компанія є лідером української борошномельної галузі. Вінницький комбінат хлібопродуктів №2 спеціалізується на виробництві високоякісного борошна та манної крупи, повнораціонних кормів для худоби, птиці, риби. За результатами 2018 р. компанія обійняла 1 місце в Україні за обсягом виробництва борошна та є найбільшим експортером цього продукту.

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"Укрпромінвест-агро" має розвинутий тваринницький напрямок. Поголів’я великої рогатої худоби компанії складає 6600 голів, з яких 3000 – молочні корови.

Як повідомлялося, раніше корпорація Roshen підтвердила інформацію про те, що Петро Порошенко перереєстрував на сина Олексія частину свого кондитерського бізнесу Roshen.

Фото: upi-agro.com.ua