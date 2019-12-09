Нафтогаз готує спільний проєкт щодо переробки бурових відходів з фінською Lamor

НАК «Нафтогаз України» і фінська компанія Lamor планують у 2020 році запустити пілотний проєкт з переробки бурового шламу, спрямований на мінімізацію шкідливого впливу на навколишнє середовище під час видобутку газу.

Про це йшлося у ході переговорів першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Переломи з представниками компанії Lamor, інформує пресслужба Нафтогазу.

«Група Нафтогаз орієнтована на максимальне впровадження принципів сталого розвитку. Даний проєкт має на меті реалізацію корпоративної стратегії зі збереження навколишнього середовища та охорони праці. Ми будемо активно залучатись до реалізації проєктів, пов’язаних із вирішенням актуальних екологічних проблем. Інвестиції групи в екологічну безпеку зростають з кожним роком», – зазначив Сергій Перелома.

Голова наглядової ради Lamor Фред Ларсен підтвердив готовність фінської компанії завершити фінальні прорахунки вартості проєкту до кінця поточного року та заявив, що угода про співпрацю може бути укладена вже у першому кварталі 2020 року.

У НАК зауважили, що пілотний проєкт передбачає переробку 20 тис. куб. м шламу із застосуванням як фізико-хімічної, так і біологічної очистки за допомогою методу зворотного осмосу. Метою такої переробки є знешкодження шкідливих речовин, що заходяться у складі шламу, а також повне очищення води.

Компанія Lamor є одним зі світових лідерів у проведенні операцій з ліквідації і збору аварійних розливів нафти, а також у наданні послуг з очищення ґрунту і води. Lamor має великий досвід у боротьбі з екологічними катастрофами, зокрема, в успішному усуненні наслідків аварії у Мексиканській затоці. Окрім приватного партнерства з провідними нафто-газовими гігантами, такими як Shell та BP, компанія Lamor активно співпрацює з урядовими органами в багатьох країнах світу, зокрема, з Управлінням з охорони навколишнього середовища Європейського Союзу, Європейським агентством з безпеки на морі (EMSA), повноважними агентствами Північної Америки та урядом Китаю.