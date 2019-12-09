В Україні уповільнилося зростання реалізації промислової продукції

За січень-жовтень 2019 року обсяги реалізації промислової продукції збільшилися на 2,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, у січні-вересні поточного року цей показник становив 3,7%.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

За січень-жовтень 2019 року вітчизняної промислової продукції було реалізовано на 2,075 трлн грн, що на 2,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. З цього обсягу за межі країни було реалізовано промислової продукції на 556,4 млрд грн.

Продукції добувної промисловості і розроблення кар'єрів за 10 місяців поточного року було реалізовано на 340,1 млрд грн (на 10,1% більше, ніж за аналогічний період 2018 року), з яких за межі країни — на 87,9 млрд грн. У тому числі добутого кам’яного та бурого вугілля було реалізовано на 70,7 млрд грн (на 23,3% більше); сирої нафти та природного газу — на 101,7 млрд грн (на 5,0% менше); металевих руд — на 137,6 млрд грн (на 15,8% більше).

Продукції переробної промисловості за січень-жовтень 2019 року було реалізовано на 1,34 трлн грн (на 0,01% більше, ніж за аналогічний період 2018 року), з яких за межі країни — на 466,7 млрд грн. У тому числі вироблених харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів було реалізовано на 439,2 млрд грн (на 7,8% більше); продукції металургійного виробництва, готових металевих виробів — на 342,6 млрд грн (на 11,7% менше); продукції машинобудування — на 153,4 млрд грн (на 5,2% більше).

Також за 10 місяців 2019 року було вироблено, передано та розподілено електроенергії на 273,1 млрд грн (на 2,9% більше у порівнянні із січнем-жовтнем 2018 року), вироблено та розподілено газу — на 56,6 млрд грн (на 1,8% менше).

Як повідомлялося, за даними Держстату, за січень-жовтень 2018 року вітчизняної промислової продукції було реалізовано на 2,03 трлн грн, що на 17,9% більше, ніж за аналогічний період 2017 року.

Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.