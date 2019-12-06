У Кабміні думають, як зупинити падіння промисловості — Гончарук

Кабінет міністрів спільно з промисловцями шукає рішення, які б не створювали корупційних ризиків, для підтримки промисловості Україні.

Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Із приводу падіння промисловості. Ми бачимо реальні цифри, на жаль, кон'юнктура на світових ринках дійсно несприятлива для окремих наших підприємств. Зараз, за моїм дорученням, міністерство економіки здійснює візити в окремі області, наприклад, на цьому тижні був візит до Харкова, де відбуваються зустрічі з директорами найбільших усіх підприємств”, - розповів глава уряду.

Також він зауважив, що вчора зустрічався з Федерацією роботодавців України.

“Ми разом шукаємо правильні рішення, як здатні, з одного боку, не створювати корупцію, з іншого боку, підтримати наші підприємства”, - запевнив Гончарук.

Як повідомлялося, раніше у Мінекономіки заявили про падіння промисловості на 5% у річному вимірі та пояснили це наслідком загальносвітового тренду.