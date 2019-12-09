Фонд гарантування продає пул активів ВТБ Банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає пул активів юридичних осіб, що перебувають на балансі АТ «ВТБ Банк», за стартовою ціною 377 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"27 грудня у системі ProZorro.Продажі заплановано аукціон з реалізації пулу активів юридичних осіб, що перебувають на балансі АТ «ВТБ Банк». Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону. До складу пулу увійшли права вимоги за 25 кредитами юридичних осіб. Середня прострочена заборгованість за кредитами – 7 років. Загальна заборгованість за договорами склала 1 778 млн грн. За 19 кредитами тривають судові провадження, 2 кредити перебувають на опрацюванні Державної виконавчої служби", - йдеться в повідомленні.

У Фонді гарантування зазначають, що стартова ціна пулу – 377 млн грн.

Читайте також: Фонд гарантування минулого тижня продав активи банків на 325 мільйонів

У забезпеченні за кредитами комерційна та житлова нерухомість, земельні ділянки, цінні папери, товари в обороті, фінансова порука, майнові права, обладнання. Проте чимало кредитів мають проблеми із заставою через банкрутство чи ліквідацію заставодавців. Пул був сформований за календарним підходом. Тобто до його складу увійшли активи, що попередньо виставлялись на індивідуальні торги, але не були викуплені.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України 18 грудня 2018 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "ВТБ Банк".