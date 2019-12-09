АЕС України минулої доби виробили 275 мільйонів кВт-год електроенергії

Атомними станціями України минулої доби, 8 грудня 2019 року, вироблено 274,83 млн кВт-год електроенергії.

Про це повідомляє пресцентр ДП "НАЕК "Енергоатом".

«Минулої доби, 8 грудня, станціями вироблено 274,83 млн кВт-г електроенергії», - йдеться в повідомленні.

В Енергоатомі зауважують, що через балансове обмеження за минулу добу атомні станції України недовиробили 5,88 млн кВт-г електроенергії.

9 грудня на атомних станціях України в роботі 13 з 15 енергоблоків: на енергоблоці №1 Запорізької АЕС 75-а доба капітального планового ремонту, на енергоблоці №1 Хмельницької АЕС 380-а доба середнього планового ремонту; 9 грудня 2019 року о 01:45 енергоблок №6 Запорізької АЕС розвантажено до 600 МВт (до 73% номінальної потужності) для усунення дефекту на головному циркуляційному насосі №3 (ЦН-3).

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Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 440 МВт, РАЕС – 2 850 МВт, ЮУАЕС – 3 050 МВт, ХАЕС – 1 010 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.