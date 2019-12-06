Мінфін у січні почне комплексну діагностику податкової системи

У січні в Україні має стартувати комплексна діагностика податкової системи.

Про це міністр фінансів Оксана Маркарова заявила під час години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У Програмі дій уряду Міністерство фінансів заклало на 2020 рік проведення комплексної податкової реформи. Зокрема, на початку року ми проведемо досить швидко діагностику нашої податкової системи. Насправді, ми дуже давно не проводили такої комплексної перевірки”, - сказала Маркарова.

За її словами, ця діагностика триватиме кілька місяців. Паралельно уряд має намір разом із профільним парламентським комітетом готувати пропозиції щодо комплексної податкової реформи.

На думку Маркарової, необхідно зробити так, щоб бізнес також був залучений до цього процесу, аби зрозуміти, що його очікує надалі.

Міністр також наголосила на необхідності вчасного ухвалення реформи, щоб у бізнесу було щонайменше 6 місяців на “переналаштування”.