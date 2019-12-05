Німеччина збільшила квоту дозволів для українських перевізників

Федеративна Республіка Німеччина виділила українським автомобільним перевізникам 90 тисяч дозволів на 2020 рік, що на 9 800 дозволів більше, ніж у 2019 році.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

“На 2020 рік для українських перевізників квота буде становити 90 000 штук (+ 9 800 штук порівняно з попередньою квотою на 2019 рік)”, - йдеться у повідомленні.

ФРН також виділить 2 тисячі дозволів на транспортні засоби, які відповідають нормам Євро-4 та 2 тис. дозволів на транспортні засоби, які відповідають нормам Євро-5.

Таких домовленостей було досягнуто під час засідання українсько-німецької змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень, яка відбувалась 3-4 грудня в місті Бонн (ФРН).