Укргазбанк збільшив ліміт торговельного фінансування від ЄБРР

Укргазбанк вдвічі збільшив ліміт торговельного фінансування від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

Про це повідомляє пресслужба банку.

"Укргазбанк вчергове досягнув підвищення ліміту торговельного фінансування від European Bank for Reconstruction and Development (ЄБРР) за програмою TFP (Програма підтримки торгівлі). Його сума сягнула 80 млн доларів США, що на 40 млн доларів США більше, ніж попереднього разу", - йдеться в повідомленні.

Таке збільшення ліміту відбувається сьогодні на тлі виконання банком планових показників, прибуткової діяльності та відмінних результатів у напрямі торговельного фінансування.

В Укргазбанку зазначають, що підвищення ліміту торговельного фінансування дозволить розширити фінансування зовнішньоекономічних проєктів, зокрема й із сегменту МСБ, та збільшити строки фінансування до 5 років.

Як повідомляв Укрінформ, Європейський банк реконструкції та розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в Україні у 1993 році банк узяв на себе зобов’язання щодо надання майже 13,1 млрд євро у рамках 418 проєктів.