Укргазбанк за 10 місяців заробив 576,3 мільйона чистого прибутку

Чистий прибуток державного Укргазбанку за 10 місяців 2019 року збільшився до 576,3 млн грн.

Про це йдеться у повідомленні на сайті банку.

«На сьогодні у банку відсутні передумови для великого доформування резервів, таким чином за рахунок своєї операційної діяльності банк планує нарощувати прибуток. Ми чітко дотримуємося своєї стратегії, з року в рік збільшуючи фінансовий результат Укргазбанку, і, відповідно, цей рік не стане винятком - ми плануємо перевищити прибуток попереднього року», - зазначив перший заступник голови Укргазбанку Олександр Дубровін.

Як повідомили Укрінформу в пресслужбі фінустанови, у попередньому році прибуток держбанку за такий же період становив 538 млн грн. За 2018 рік банк заробив 769 млн грн прибутку.

Як повідомлялося, нещодавно Національний банк України опублікував звітність роботи банків. За підсумками трьох кварталів 2019 року Укргазбанк став лідером на банківському ринку щодо зростання обсягу активів (+22,15 млрд грн, або + 27%). Зі статистики НБУ також випливає, що найбільше депозитний портфель збільшився в Укргазбанку (+25,4 млрд грн, або + 39%).