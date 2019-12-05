Україна та Азербайджан розширять співпрацю у сфері транспорту та поштового зв'язку

Україна та Азербайджан мають спільно розробити умови для вантажних перевезень залізничним і морським транспортом, а також опрацювати питання лібералізації авіаперевезень між країнами та збільшення квоти дозволів на автомобільні вантажні перевезення.

Про це заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час зустрічі з міністром транспорту, зв'язку та високих технологій Азербайджанської Республіки Раміном Гулузаде 5 грудня, повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

«Спільною метою має бути створення комфортних умов для перевезень як між нашими країнами, так і їх забезпечення в сполученні Європа-Азія. Важливим є продовження діалогу щодо формування взаємовигідних умов організації перевезень вантажів залізничним і морським транспортом з метою залучення додаткового вантажопотоку», - заявив Криклій.

Він додав, що Україна зацікавлена ​​в розвитку взаємовигідного українсько-азербайджанського співробітництва у сфері транспорту.

Так, наразі Україна та Азербайджанська Республіка активно співпрацюють в багатосторонніх проєктах: Транскаспійському міжнародному транспортному маршруті (TMTM), Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ, а також у Міжурядовій комісії ТРАСЕКА (Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia).

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Під час зустрічі сторони домовились також опрацювати питання лібералізації авіаперевезень між країнами, збільшення квоти дозволів на автомобільні вантажні перевезення та розширення співробітництва в сфері поштового зв'язку.